Noël au Château St-Ferdinand Château St-Ferdinand Lussac

Château St-Ferdinand Lussac
20 décembre 2025
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Nous vous invitons pour nos portes ouvertes de Noël
L’occasion pour vous de faire vos achats pour vos repas de fête et vos cadeaux
Venez passer ce moment chaleureux avec nous.
OFFRE DE NOËL pour tout achat au Château 12 bouteilles achetées = 1 magnum offert
Si vous ne pouvez pas venir, nous livrons gratuitement en Gironde ce mois de décembre. Contactez-nous.
Au Château St-Ferdinand, vignoble artisanal et bio, à Lussac-Saint-Emilion, nous vous faisons rêver en grand pour les fêtes ! .
Château St-Ferdinand 5 Govinière Lussac 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 75 90 76 commandes.stferdinand@gmail.com
