Noël au cinéma La petite fanfare de Noël Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour

Cinéma Grand Ecran 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour Landes
Noël au Ciné à partir de 3 ans.
Viens partager un moment magique avec le Cinéma Grand écran de Pontonx! Au programme pour cette matinée, une séance de 4 courts métrages et des petits cadeaux pour nos lève-tôt.
Au cœur de l’hiver, la neige recouvre tout, et le silence s’installe doucement. Mais écoutez bien dans ce grand calme blanc, mille sons vont bientôt éclore ! Tendez l’oreille et vous entendrez la forêt qui fredonne tout bas, la joyeuse cacophonie des petits yétis et la grande fanfare des ours et des renards. L’hiver a sa propre musique saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer !
– La Mélodie de la montagne (4′)
– Yeti Fiesta (5′)
– Lulu et la symphonie de l’hiver (5′)
– Le Noël des musifants (26′) .
Cinéma Grand Ecran 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 21 74 89
Noël au Ciné for ages 3 and up.
Come and share a magical moment with the Cinéma Grand écran de Pontonx! On the program for this morning, a screening of 4 short films and little presents for our early risers.
