Noël au Cinéma Mission Père-Noël Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour

Noël au Cinéma Mission Père-Noël

Cinéma Grand Ecran 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Viens partager avec le cinéma Grand Ecran de Pontonx, un après-midi au couleur de Noel!

Mission Père-Noël , un fil d’animation pour petits et grands sera suivi d’un goûter offert par l’Association Grand Ecran de Pontonx. Nous partagerons ainsi ensemble un petit avant-gout de Noël

Noël au Ciné.

Viens partager avec le cinéma Grand Ecran de Pontonx, un après-midi au couleur de Noel!

Mission Père-Noël , un fil d’animation pour petits et grands sera suivi d’un goûter offert par l’Association Grand Ecran de Pontonx. Nous partagerons ainsi ensemble un petit avant-gout de Noël

Tout public

Timo, un petit elfe, va accomplir son rêve fabriquer des cadeaux dans l’atelier du Père Noël. C’est un lieu féérique où travaillait son grand-père et Timo va enfin prendre la relève. Mais une grande fabrique de cadeaux a remplacé le petit atelier et la tradition de Noël est sur le point de disparaître. Timo et son petit renne partent alors pour une grande mission sauver la magie de Noël ! .

Cinéma Grand Ecran 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 21 74 89 cinema.pontonx@gmail.com

English : Noël au Cinéma Mission Père-Noël

Come and share an afternoon of Christmas with the Grand Ecran cinema in Pontonx!

Mission Père-Noël an animated film for young and old, will be followed by a snack offered by the Association Grand Ecran de Pontonx. We’ll share a little foretaste of Christmas together!

L’événement Noël au Cinéma Mission Père-Noël Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Tartas