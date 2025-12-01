Noël au cœur de la Vallée Noble Soultzmatt

Noël au cœur de la Vallée Noble Soultzmatt vendredi 19 décembre 2025.

Noël au cœur de la Vallée Noble

Place de la Mairie Soultzmatt Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19 16:00:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

Date(s) :

2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21

Marché de Noël, crèche vivante, nombreuses animations. Buvette et petite restauration.

Marché de Noël traditionnel particulièrement charmant autour de la mairie de Soultzmatt. Marché de producteurs locaux, caves ouvertes, animaux de la ferme, décorations féériques en bois, plusieurs stands de petite restauration et buvettes. Exposition petit format 13 et 14 décembre et 19, 20 et 21 décembre au caveau de la Vallée Noble.

Horaires du marché vendredi et samedi 16h-22h et dimanche 14h-20h .

Place de la Mairie Soultzmatt 68570 Haut-Rhin Grand Est +33 6 74 49 31 04

English :

Christmas market, living nativity scene, numerous activities. Refreshment bar and snacks.

German :

Weihnachtsmarkt, lebende Krippe, zahlreiche Animationen. Getränke und kleine Speisen.

Italiano :

Mercatino di Natale, presepe vivente, numerose attività. Rinfreschi e spuntini.

Espanol :

Mercado de Navidad, belén viviente, numerosas actividades. Refrescos y aperitivos.

