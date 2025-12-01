Noël au Coing Café du Coing Blanot

Noël au Coing

Café du Coing 3 chemin de brosse ronde Blanot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 17:00:00

fin : 2025-12-12 20:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-19

Marché artisanal et marché de producteurs 3ème édition

L’hiver est bien là à Blanot, on a sorti les bonnets et les gants, la boulangerie parfume le coing de cannelle et les artisanes préparent des merveilles à mettre aux pieds des sapins.

Cette année, nous vous invitons une fois de plus à venir passer un moment convivial au Coing en attendant Noël. À découvrir ou redécouvrir, les créations des artisanes et celles de leurs invités dans leurs ateliers, les produits des producteurs de Blanot et d’ailleurs et déguster un bon vin chaud et une soupe au café asso.

De 17h à 20h . Dans les étages du coing . Miam-miam et glou-glou . NO CB

Le 12/12/2025 Eloi Desbrosses (couteaux) Darkan (bijoux), juana Maillot (céramique), Hélène Retière (bijoux), Mirlene (textile), l’Atelier d’Adèle (textile), Quentin Rebierre-Roux (céramique), Thibault Neurohr (céramique)

Le 19/12/2025 Eloi Desbrosses (couteaux) Darkan (bijoux), juana Maillot (céramique), Teinture sauvage (teinture végétale), Mirlene (textile), l’Atelier d’Adèle (textile), Quentin Rebierre-Roux (céramique), Thibault Neurhor (céramique) .

Café du Coing 3 chemin de brosse ronde Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté adele.aigrault@gmail.com

English : Noël au Coing

L’événement Noël au Coing Blanot a été mis à jour le 2025-12-05 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II