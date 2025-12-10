Noël au Conservatoire Troyes

Noël au Conservatoire

Conservatoire de Troyes Troyes Aube

Au programme une enquête sous le sapin, un Atelier #ChanterEnsemble avec Chanson Contemporaine, ensemble de guitares avec l’école de Saint-Julien-les-Villas, gospel et oratorios …. , sans oublier l’incontournable goûter et ses chocolats de Noël et bien d’autres surprises !!



Alors prêt à rencontrer le père Noël et ses lutins ??



Retrouvez l’intégralité du programme de la journée ci-contre ou sur conservatoire-troyes.fr .

