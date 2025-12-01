Noël au Creuset ! Association Le Creuset Boé

Noël au Creuset !

Association Le Creuset 1140 Avenue Georges Guignard Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 10:00:00

fin : 2025-12-23 12:00:00

Date(s) :

2025-12-22

Au Creuset, on finit l’année avec deux jours d’ateliers parents-enfants pour créer, jouer et partager un vrai moment ensemble avant Noël .

́ , 10h-12h, ́ ́ ́ ( ) , ’ ’ ̀ – 14h-16h .

́ , ́ ̈ 10h-12h, ́ ’ ’ ̀ – 14h-16h .

Et pour terminer chaque atelier un petit goûter et quelques friandises . Un moment simple, chaleureux et plein d’esprit de Noël. On vous attend ! .

Association Le Creuset 1140 Avenue Georges Guignard Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 50 65 accueil@lecreuset47.com

English : Noël au Creuset !

At Le Creuset, we end the year with two days of parent-child workshops to create, play and share a real moment together before Christmas.

