Noël au Creuset ! Association Le Creuset Boé

Noël au Creuset !
Association Le Creuset 1140 Avenue Georges Guignard Boé Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 10:00:00
fin : 2025-12-23 12:00:00
Date(s) :
2025-12-22
Au Creuset, on finit l’année avec deux jours d’ateliers parents-enfants pour créer, jouer et partager un vrai moment ensemble avant Noël .
Et pour terminer chaque atelier un petit goûter et quelques friandises . Un moment simple, chaleureux et plein d’esprit de Noël. On vous attend ! .
Association Le Creuset 1140 Avenue Georges Guignard Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 50 65 accueil@lecreuset47.com
English : Noël au Creuset !
At Le Creuset, we end the year with two days of parent-child workshops to create, play and share a real moment together before Christmas.
