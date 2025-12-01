Noël au Dandy Restaurant Le Dandy Romans-sur-Isère
Noël au Dandy Restaurant Le Dandy Romans-sur-Isère mercredi 24 décembre 2025.
Noël au Dandy
Restaurant Le Dandy 16 place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 11:00:00
fin : 2025-12-24 16:00:00
Date(s) :
2025-12-24
Venez fêter Noël au Dandy dans une ambiance festive avec bar à huitres et animation musicale par le DJ Seb Gabriel.
.
Restaurant Le Dandy 16 place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 73 23 10
English :
Come and celebrate Christmas at Le Dandy in a festive atmosphere, with an oyster bar and musical entertainment by DJ Seb Gabriel.
German :
Feiern Sie Weihnachten im Dandy in einer festlichen Atmosphäre mit Austernbar und musikalischer Unterhaltung durch DJ Seb Gabriel.
Italiano :
Venite a festeggiare il Natale a Le Dandy in un’atmosfera festosa, con un oyster bar e l’intrattenimento musicale del DJ Seb Gabriel.
Espanol :
Venga a celebrar la Navidad en Le Dandy en un ambiente festivo, con un bar de ostras y la animación musical del DJ Seb Gabriel.
L’événement Noël au Dandy Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-22 par Valence Romans Tourisme