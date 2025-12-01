Noël au Dandy Restaurant Le Dandy Romans-sur-Isère

Noël au Dandy

Restaurant Le Dandy 16 place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 11:00:00

fin : 2025-12-24 16:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Venez fêter Noël au Dandy dans une ambiance festive avec bar à huitres et animation musicale par le DJ Seb Gabriel.

.

English :

Come and celebrate Christmas at Le Dandy in a festive atmosphere, with an oyster bar and musical entertainment by DJ Seb Gabriel.

German :

Feiern Sie Weihnachten im Dandy in einer festlichen Atmosphäre mit Austernbar und musikalischer Unterhaltung durch DJ Seb Gabriel.

Italiano :

Venite a festeggiare il Natale a Le Dandy in un’atmosfera festosa, con un oyster bar e l’intrattenimento musicale del DJ Seb Gabriel.

Espanol :

Venga a celebrar la Navidad en Le Dandy en un ambiente festivo, con un bar de ostras y la animación musical del DJ Seb Gabriel.

