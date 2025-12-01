Noël au Domaine de Pourquery Baleyssagues
Noël au Domaine de Pourquery Baleyssagues samedi 13 décembre 2025.
Noël au Domaine de Pourquery
376 Route du Stade Baleyssagues Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
Noël au domaine
Dégustations, idées cadeaux et offre promotionnelle .
376 Route du Stade Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 16 16 09 biotilus@gmail.com
English : Noël au Domaine de Pourquery
L’événement Noël au Domaine de Pourquery Baleyssagues a été mis à jour le 2025-11-28 par OT du Pays de Duras CDT47