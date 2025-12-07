Noël au Domaine d’Homs SAUX Porte-du-Quercy

Noël au Domaine d’Homs

SAUX 6075 route d’Agen Porte-du-Quercy Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Rendez-vous Dimanche 7 décembre au domaine pour la 1ère Édition de notre Journée de Noël.

Un programme convivial et chaleureux avec

Dégustation des vins et autres flacons de notre production, des nouveautés au programme,

Des offres exclusives sur une sélection de vins pour les fêtes,

Idées et coffrets cadeau pour Noël,

Tombola gratuite,

Vente de sapins de Noël

Rendez-vous Dimanche 7 décembre au domaine pour la 1ère Édition de notre Journée de Noël.

Un programme convivial et chaleureux avec

Dégustation des vins et autres flacons de notre production, des nouveautés au programme,

Des offres exclusives sur une sélection de vins pour les fêtes,

Idées et coffrets cadeau pour Noël,

Tombola gratuite,

Vente de sapins de Noël.

Tastous au brasero pour se régaler (pas de restauration complète)

Bonus Pull de Noël venez avec votre plus beau pull de Noël et découvrez votre bonus cadeau ! .

SAUX 6075 route d’Agen Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 93 12 contact@domainedhoms-cahors.fr

English :

See you on Sunday December 7 at the estate for the 1st edition of our Christmas Day.

A warm and friendly program with

Tasting of wines and other flasks from our production, with new releases on the program,

Exclusive offers on a selection of wines for the festive season,

Christmas gift ideas and boxes,

Free tombola,

Christmas tree sale

L’événement Noël au Domaine d’Homs Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Cahors Vallée du Lot