Noël au Donjon de Montrichard Montrichard Val de Cher

Noël au Donjon de Montrichard

rue de la glacière Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher

Début : Samedi 2025-12-06 19:00:00

fin : 2026-01-04

2025-12-06 2025-12-21 2026-01-05

Cette année, venez vivre la magie de Noël au Donjon de Montrichard en vous plongeant dans la féérie et l’imaginaire. Les Nuits du Donjon vous proposent un parcours immersif et lumineux qui fera vibrer petits et grands.

This year, come and experience the magic of Christmas at the Donjon de Montrichard. Les Nuits du Donjon offers an immersive, illuminated journey that will thrill young and old alike.

