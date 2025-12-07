Noël au Far West à Bell Fourche City Menetou-Salon

Noël au Far West à Bell Fourche City

Les Rappereaux Menetou-Salon Cher

Début : 2025-12-07 10:00:00

Plongez dans une ambiance de Noël insolite et festive à Bell Fourche City !

Le village western se pare de ses plus belles décorations pour une journée placée sous le signe de la convivialité.

Artisanat local, idées cadeaux, produits du terroir, animations et surprises rythmeront cette fête unique au parfum du Far West. Entre gourmandises, artisanat et esprit de Noël, petits et grands vivront un moment chaleureux et original ! .

Les Rappereaux Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 6 65 29 66 55 contact@bellfourchecity.fr

English :

Immerse yourself in an unusual and festive Christmas atmosphere at Bell Fourche City!

German :

Tauchen Sie in Bell Fourche City in eine ungewöhnliche und festliche Weihnachtsstimmung ein!

Italiano :

Immergetevi in un’atmosfera natalizia insolita e festosa a Bell Fourche City!

Espanol :

¡Sumérjase en un ambiente navideño inusual y festivo en Bell Fourche City!

