 Noël au fil de l’eau Balade nautique & dégustation  Port de Binic Binic-Étables-sur-Mer

Noël au fil de l’eau Balade nautique & dégustation

Port de Binic Cale de la cocotte Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20 19:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Dans le cadre de la parade nautique de Noël, Julien d’Armor Loisirs Nautiques vous propose une sortie apéro au départ du port de Binic pour admirer les bateaux décorés de mille feux par les plaisanciers du club nautique.

Préparez-vous à vivre une soirée féerique, magique et conviviale au fil de l’eau ! La sortie peut accueillir jusqu’à 12 personnes, au tarif unique de 40 € par personne, pour une durée d’environ une heure. .

Port de Binic Cale de la cocotte Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 51 20 26 96

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Noël au fil de l’eau Balade nautique & dégustation Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-10 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme