NOEL AU FOURMAZEL Aniane

NOEL AU FOURMAZEL

44 Rue du Mazel Aniane Hérault

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Ventes privées aux ateliers de 10h à 20h puis à 17h instant musical à deux violes égales, Musiques Anciennes, par Léa Minelli & Jeanne Ribi

44 Rue du Mazel Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 6 08 86 93 88 support@mariellemaury.fr

Private sales at the workshops from 10am to 8pm, then at 5pm a musical moment for two equal viols, Early Music, by Léa Minelli & Jeanne Ribi

