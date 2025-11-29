NOEL AU FOURMAZEL Aniane
NOEL AU FOURMAZEL Aniane dimanche 21 décembre 2025.
NOEL AU FOURMAZEL
44 Rue du Mazel Aniane Hérault
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Ventes privées aux ateliers de 10h à 20h puis à 17h instant musical à deux violes égales, Musiques Anciennes, par Léa Minelli & Jeanne Ribi
44 Rue du Mazel Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 6 08 86 93 88 support@mariellemaury.fr
English :
Private sales at the workshops from 10am to 8pm, then at 5pm a musical moment for two equal viols, Early Music, by Léa Minelli & Jeanne Ribi
