NOEL AU GRENIER – THEATRE MARISKA Cysoing

NOEL AU GRENIER Début : 2025-12-29 à 10:30. Tarif : – euros.

Pappy et Petit Jean préparent Noël. Il est temps de décorer le sapin et la maison, mais où sont passées les décorations de l’année dernière. Petit Jean part à leur recherche dans le grenier. Oui, mais voilà… les habitants du grenier veulent aussi fêter Noël, et surtout garder « leurs trésors » lumineux et joyeux.Dès 2.5 ans – Durée : 45 min

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE MARISKA 2 PLACE DE LA GARE 59830 Cysoing 59