Noël au Hangar Hangar Crealab Le Mans

Noël au Hangar

Hangar Crealab 43 rue d’Alger Le Mans Sarthe

Début : 2025-12-19 12:00:00

fin : 2025-12-20 19:00:00

2025-12-19 2025-12-20

Marché de Noël de créateur-ices et artisan-es locaux.les

Durant deux jours, une dizaine d’exposant.es vous feront découvrir bijoux, sérigraphies, poteries, littérature alternative, peintures et autres curiosités. Le bar sera ouvert pour vous proposer boissons chaudes et fraîches, et EthikTable proposera de quoi vous restaurer sur place ou à emporter. Et pour bien démarrer le week-end, vendredi soir DJ set avec DJ Brusch ! .

Hangar Crealab 43 rue d’Alger Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Christmas market of local designers and craftspeople

