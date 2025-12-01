Noël au Hangar Hangar Crealab Le Mans
Noël au Hangar Hangar Crealab Le Mans vendredi 19 décembre 2025.
Noël au Hangar
Début : 2025-12-19 12:00:00
fin : 2025-12-20 19:00:00
2025-12-19 2025-12-20
Marché de Noël de créateur-ices et artisan-es locaux.les
Durant deux jours, une dizaine d’exposant.es vous feront découvrir bijoux, sérigraphies, poteries, littérature alternative, peintures et autres curiosités. Le bar sera ouvert pour vous proposer boissons chaudes et fraîches, et EthikTable proposera de quoi vous restaurer sur place ou à emporter. Et pour bien démarrer le week-end, vendredi soir DJ set avec DJ Brusch ! .
English :
Christmas market of local designers and craftspeople
