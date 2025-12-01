Noël au jardin Jardin Partagé dans le Parc du Charlieu Chatuzange-le-Goubet
Noël au jardin Jardin Partagé dans le Parc du Charlieu Chatuzange-le-Goubet vendredi 19 décembre 2025.
Noël au jardin
Jardin Partagé dans le Parc du Charlieu 220 route des Moulins Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 16:00:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Les bénévoles du jardin Graines d’Espoir vous proposent un atelier créatif dans le jardin (avec repli dans la bibliothèque en cas de mauvais temps), pour les enfants et les parents !
.
Jardin Partagé dans le Parc du Charlieu 220 route des Moulins Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 29 26 chatulivre@orange.fr
English :
Volunteers from the Graines d’Espoir garden are offering a creative workshop in the garden (with the library as a back-up in case of bad weather), for children and parents!
L’événement Noël au jardin Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2025-12-10 par Valence Romans Tourisme