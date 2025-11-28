Noël au jardin L’Étrange Noël du Bonhomme de Pain d’Épices Husseren-Wesserling

Noël au jardin L’Étrange Noël du Bonhomme de Pain d’Épices

29 Rue du Parc Husseren-Wesserling Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-28 17:00:00

fin : 2025-11-30 21:00:00

2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19 2025-12-26

Le Parc de Wesserling vous invite à découvrir son Noël authentique à travers un conte en plein cœur de ses jardins illuminés.

Dans la vallée de Saint-Amarin, le Château des Manufacturiers se prépare à fêter Noël.

Les patrons invitent tous les ouvriers à partager les festivités.

Au rez-de-chaussée, la cuisinière s’affaire à confectionner suffisamment de bonhommes de pain d’épices pour les enfants. Dans l’agitation, elle verse dans sa pâte un élixir laissé par un chimiste gourmand et peu scrupuleux…

À sa grande surprise, un de ses petits gâteaux prend vie.

C’est alors le début d’une belle aventure où le jeune bonhomme de pain d’épices va devoir faire preuve de courage pour aider un ami et affronter ses peurs afin d’arriver au terme de sa quête.

Ne manquez pas cet évènement magique et réservez dès maintenant sur notre site https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/ .

29 Rue du Parc Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 28 08 info@parc-wesserling.fr

English :

The Parc de Wesserling invites you to discover its authentic Christmas through a story in the heart of its illuminated gardens.

German :

Der Parc de Wesserling lädt Sie ein, sein authentisches Weihnachtsfest durch ein Märchen inmitten seiner beleuchteten Gärten zu entdecken.

Italiano :

Il Parc de Wesserling vi invita a scoprire il suo autentico Natale attraverso una storia nel cuore dei suoi giardini illuminati.

Espanol :

El Parque de Wesserling le invita a descubrir su auténtica Navidad a través de un cuento en el corazón de sus jardines iluminados.

