Noël au Jardin Parc de Wesserling Husseren-Wesserling

Noël au Jardin 28 novembre – 30 décembre Parc de Wesserling Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T17:00:00 – 2025-11-28T21:00:00

Fin : 2025-12-30T17:00:00 – 2025-12-30T21:00:00

Pendant environ une heure du 28 novembre au 30 décembre 2025, les participants embarquent dans une balade contée qui les mène à la découverte de l’univers de Noël. À la lueur des bougies, vous êtes emportés dans une histoire revisitée à la sauce de Wesserling, qui véhicule les vraies valeurs de la Noël. Cette expérience permet aux visiteurs de se plonger dans l’ambiance magique de Noël en Alsace et de vivre une aventure inoubliable !

Parc de Wesserling husseren-wesserling Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est

Cet événement, qui attire chaque année de nombreux visiteurs, offre une expérience unique d’un Noël en Alsace magique !