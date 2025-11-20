Noël au Marché d’Eschau

Place du Marché Eschau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Au programme de cette journée marché et stands de Noël, arrivée en calèche du père Noël, musique et chants de Noël, tour en calèche pour les petits…

De quoi faire le bonheur des petits et des grands ! .

Place du Marché Eschau 67114 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 03 76

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Noël au Marché d’Eschau Eschau a été mis à jour le 2025-11-18 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg