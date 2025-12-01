Noël au Mas-de-Tence Salle Le Belvédère Le Mas-de-Tence

Noël au Mas-de-Tence

Salle Le Belvédère 165 Route de Platespinas Le Mas-de-Tence Haute-Loire

Début : 2025-12-13 16:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Le village bien pomponné pour l’arrivée du Père Noël s’anime !

Salle Le Belvédère 165 Route de Platespinas Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

The village, all dolled up for Santa’s arrival, comes alive!

German :

Das für die Ankunft des Weihnachtsmanns herausgeputzte Dorf erwacht zum Leben!

Italiano :

Il villaggio, tutto addobbato per l’arrivo di Babbo Natale, si anima!

Espanol :

El pueblo, engalanado para la llegada de Papá Noel, cobra vida

L’événement Noël au Mas-de-Tence Le Mas-de-Tence a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme du Haut-Lignon