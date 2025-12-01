Noël au Mas-de-Tence Salle Le Belvédère Le Mas-de-Tence
Noël au Mas-de-Tence
Salle Le Belvédère 165 Route de Platespinas Le Mas-de-Tence Haute-Loire
Début : 2025-12-13 16:30:00
Le village bien pomponné pour l’arrivée du Père Noël s’anime !
English :
The village, all dolled up for Santa’s arrival, comes alive!
German :
Das für die Ankunft des Weihnachtsmanns herausgeputzte Dorf erwacht zum Leben!
Italiano :
Il villaggio, tutto addobbato per l’arrivo di Babbo Natale, si anima!
Espanol :
El pueblo, engalanado para la llegada de Papá Noel, cobra vida
