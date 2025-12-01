Noël au moulin de Buding Parc de la Canner Buding

Noël au moulin de Buding

Parc de la Canner 9 rue du moulin Buding Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2025-12-21 11:00:00

2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Le Moulin de Buding célébrera l’esprit de Noël le dimanche 21 décembre, dès 11 h, au Parc de la Canner. À l’approche des fêtes, ce rendez-vous constitue une occasion idéale pour partager un moment convivial en famille ou entre amis.

Le marché proposera une large variété d’étals, parmi lesquels nichoirs, bijoux, décorations et paniers garnis, permettant à chacun de trouver une idée cadeau ou une création artisanale. Une offre de restauration sucrée et salée sera également disponible, comprenant bretzels, crêpes, burgers, paninis, bûches, ainsi que les traditionnels vins chauds et jus de pomme chaud.

De nombreuses animations gratuites rythmeront la journée balades contées, spectacle, ateliers décoratifs, sculpture sur glace et déambulations musicales assurées par Top Fanfare. Le Père Noël sera également présent au Moulin de Buding pour rencontrer petits et grands.

Pour la première fois, l’Association des Commerçants et Artisans de l’Arc Mosellan organisera une tombola dotée de plusieurs lots.Tout public

.

Parc de la Canner 9 rue du moulin Buding 57920 Moselle Grand Est +33 3 82 83 64 62 animation@arcmosellan.fr

English :

Le Moulin de Buding will be celebrating the spirit of Christmas on Sunday, December 21, from 11 am, in the Parc de la Canner. In the run-up to the festive season, this is an ideal opportunity to share a convivial moment with family and friends.

The market will feature a wide variety of stalls, including birdhouses, jewelry, decorations and gift baskets, enabling everyone to find a gift idea or handcrafted creation. Sweet and savory foods will also be available, including pretzels, crêpes, burgers, paninis, logs, as well as traditional mulled wine and hot apple juice.

A host of free events will punctuate the day, including storytelling walks, shows, decorative workshops, ice sculpture and musical strolls by Top Fanfare. Santa Claus will also be at the Moulin de Buding to meet young and old alike.

For the first time, the Association des Commerçants et Artisans de l’Arc Mosellan will be organizing a raffle with several prizes.

