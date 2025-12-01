Noël au Moulin Saints-en-Puisaye

Noël au Moulin

Moulin de Hausse Côte Saints-en-Puisaye Yonne

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

A l’abri de la pluie ou neige et du vent, presque au chaud si on n’ouvre pas la porte trop souvent??, ce n’est que du BONHEUR ! On va passer du bon temps, que du bon temps.

Il y aura du grignotage et du bon boire, de la soupe au vin chaud. Des assiettes garnies pour les papilles et des douceurs pour s’entraîner aux festivités de fin d’année.

Et bien sûr des idées de cadeaux, pour petites et grandes bourses, YE !

On se réjouit de vous retrouver pour ce bain de convivialité ! .

Moulin de Hausse Côte Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@hausscote.fr

