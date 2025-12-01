Noël au Musée à Chauviirey-le-Vieil, Musée des Outils d’Hier Chauvirey-le-Vieil

Noël au Musée à Chauviirey-le-Vieil

Musée des Outils d’Hier 58 Rue du Clignot Chauvirey-le-Vieil Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 13:30:00

fin : 2025-12-28 17:30:00

Date(s) :

2025-12-28 2026-01-04

Les dimanches, le musée des outils d’hier vous ouvre ses portes pour Noël.

Découvrez l’atelier de fabrication des jouets en bois et l’exposition temporaire Petites cuisinières en fonte et leur cocottes et Jeux d’estaminet .

Assistez à 15h à des démonstration de fabrication de sabot de Noël et participez à un atelier de décoration de table de Noël.

Toupie offerte pour les enfants. .

Musée des Outils d’Hier 58 Rue du Clignot Chauvirey-le-Vieil 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 50 97 huguesgaillot70@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Noël au Musée à Chauviirey-le-Vieil

L’événement Noël au Musée à Chauviirey-le-Vieil Chauvirey-le-Vieil a été mis à jour le 2025-11-14 par JUSSEY TOURISME