Noël au Musée Mer Marine Musée Mer Marine Bordeaux

Noël au Musée Mer Marine 20 et 21 décembre Musée Mer Marine Gironde

Marché de Noël en accès libre / Spectacle Casse-Noisette : Tarif 11€ – Tarif réduit 8€ (pour les Amis du MMM, Carte Jeune et – de 10 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-20T10:30:00 – 2025-12-20T19:00:00

Fin : 2025-12-21T10:30:00 – 2025-12-21T19:00:00

Le Musée Mer Marine revient avec son marché de Noël convivial !

Au programme : une trentaine de créateurs et de créatrices vous partageront leurs inspirations pour des cadeaux originaux et qualitatifs, tandis que se déploieront autour buvette, foodtruck, spectacle musical, tombola, contes pour enfants, ateliers artistiques et bien d’autres animations de saison !

SPECTACLE : LA VÉRITABLE HISTOIRE DE CASSE-NOISETTE

Avec le Collectif Le PAGE et l’Ensemble Gamma

Et le samedi 20 décembre à 15h, le Collectif Le PAGE jouera son spectacle de Noël aux côtés de l’Ensemble Gamma : « La véritable histoire de Casse-Noisette », une épopée musicale et théâtrale d’après le conte d’Hoffmann !

Tout le monde connaît Casse-Noisette… mais connaissez-vous la véritable histoire qui se cache derrière le célèbre ballet ?

Avant d’être un jouet, Casse- Noisette était un véritable petit garçon. Une princesse ensorcelée par la terrible Reine des Rats, une noisette magique aux pouvoirs surprenants, deux savants excentriques lancés dans un tour du monde : autant d’aventures et de personnages extraordinaires qui composent ce récit aussi foisonnant que captivant. Ce spectacle revisite avec créativité le conte d’Hoffmann dans une forme scénique riche et inventive, mêlant théâtre, danse, mime et musique live. Le tout porté buvette, foodtruck, spectacle par la partition envoûtante de Tchaïkovski, jouée en direct par un véritable petit orchestre ! Un voyage plein de fantaisie, de mystère et de poésie, pour petits et grands rêveurs.

Isabelle Trancart et Loïc Richard (comédiens)

Les musiciens de l’Ensemble Gamma

À partir de 6 ans

Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557197773 https://www.mmmbordeaux.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.mmmbordeaux.com/la-veritable-histoire-de-casse-noisette-spectacle-musee-mer-marine-bordeaux-20-decembre-2025-css5-museemermarine-pg101-ri11378041.html »}]

Stands de créateurs, spectacle musical, buvette, foodtruck, tombola, contes pour enfants ou encore ateliers artistiques… Noël sera magique au MMM ! Musée Mer Marine Noël