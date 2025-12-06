Noël au Musée

24 rue Saint Thiébaut Thann Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20

Vente de livres d’occasion et d’ouvrages de la Société d’Histoire des Amis de Thann, avec documents sur la libération de Thann en 1944 et animations pour les enfants.

Vente promotionnelle d’ouvrages de la Société d’Histoire des Amis de Thann dans l’ambiance d’un Noël d’antan. .

24 rue Saint Thiébaut Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 14 56

English :

Sale of second-hand books and works by the Société d?Histoire des Amis de Thann, with documents on the liberation of Thann in 1944 and entertainment for children.

German :

Verkauf von gebrauchten Büchern und Werken der Société d’Histoire des Amis de Thann, mit Dokumenten über die Befreiung von Thann im Jahr 1944 und Animationen für Kinder.

Italiano :

Vendita di libri e opere di seconda mano della Société d’Histoire des Amis de Thann, con documenti sulla liberazione di Thann nel 1944 e attività per bambini.

Espanol :

Venta de libros de segunda mano y obras de la Société d’Histoire des Amis de Thann, con documentos sobre la liberación de Thann en 1944 y actividades para niños.

L’événement Noël au Musée Thann a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay