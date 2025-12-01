Noël au Palais Différents lieux CMA Fédération, CMA Fédération Retraités, Place Edmond Audran, CMA Chartreux, Marseille 4e Arrondissement

Noël au Palais

Du 02 décembre au 02 janvier, Noël s’invite dans votre quartier avec une programmation festive et culturel !Enfants

Noël au Palais est un moment festif et convivial, pensé pour rassembler les habitant·es des 4e & 5e arrondissements autour de la magie des fêtes de fin d’année.



Pendant tout le mois de décembre, les 4e et 5e arrondissements s’animent d’une programmation d’événement, dans vos espaces municipaux, sur vos places et dans vos parcs.



Avec des animations gratuites, accessibles à tous et toutes, en particulier aux familles et aux enfants, Noël au Palais vise à créer des espaces de partage, de rencontre et de plaisir intergénérationnel.



Programme détaillé sur le site de la mairie





Détail du programme du village de noël

Du 20 au 27 décembre (pause le 25)

> Tout public, en famille Parc Longchamp



Samedi 20 décembre 11h Concert percussions SEKOUSS Tout public, en famille, Parc Longchamp

Dimanche 21 décembre 15h Chorale d’enfant LES ARTS ET L’ENFANT Tout public, en famille, Parc Longchamp

Dimanche 21 décembre 16h30-18h30 Spectacle commenté et visite COUCHER DE SOLEIL DU SOLSTICE D’HIVER Tout public, Parc Longchamp

Mardi 23 décembre 14h30 Spectacle de théâtre AMBRE LA ROUGE ET L’ILE MYSTÉRIEUSE Jeune public, dès 5 ans – Théâtre du HangArt

Samedi 27 décembre 15h DJ set mobile CIRCULAR OCTOPULSE Tout public Parc Longchamp .

Différents lieux CMA Fédération, CMA Fédération Retraités, Place Edmond Audran, CMA Chartreux, CMA St Pierre Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 60 30

English :

From December 02 to January 02, Christmas is coming to your neighborhood with a festive and cultural program!

