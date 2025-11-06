Noël au Palmarium Jardin des Plantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-21 18:00 – 21:30

Gratuit : oui Age minimum : 5 et Age maximum : 99

« Au beau milieu de l’hiver, il est possible de voyage au cœur d’une ambiance tropicale en visitant la serre du Palmarium du jardin des plantes, avec ses 80% d’humidité et une température de 25 degrés, un dépaysement assuré en cette saison.A la tombée de la nuit, alors que le jardin se vide de son public, la serre s’illumine et le chant du palmarium résonne. Les visiteurs pourront découvrir une création sonore et lumineuse, et tenter d’identifier les sons du crapaud buffle, du singe hurleur, ou encore des abeilles mélipones… »Le Chant du Palmarium, une création musicale entre sons de Guyanne et influences électronique conçues par Thomas Cochini à partir d’enregistrement de l’audio-naturaliste Marc Namblard. Informations pratiques : Du 17 au 27 décembre 2025 au Jardin des Plantes.Du lundi au samedi de 18h à 21h30. Entrée rue Gambetta.Fermé les 24, 25, 31 décembre 2025 et le 1er janvier 202.Durée de la visite : 30 minutes.À partir de 5 ans, jauge de 19 personnes par créneau de visite.Animation adaptée aux personnes déficientes visuelles, personnes sourdes et malentendantes, ainsi qu’aux personnes avec des déficiences intellectuelles.Le Palmarium n’est pas accessible aux poussettes et aux fauteuils roulants.Veiller à respecter le créneau de visite réservé et se présenter 5 minutes en avance.Gratuit, inscription obligatoire en cliquant ci-dessous sur le lien Weezevent : https://my.weezevent.com/noel-au-palmariumEn cas de mauvaises conditions météorologiques, le parc sera fermé et les séances d’écoutes annulées.

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes https://urlr.me/PKjZAf