Noël au Parc Canadien Parc Canadien de Muchedent Muchedent

Parc Canadien de Muchedent D154 Muchedent Seine-Maritime

Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21

Envie de vivre un moment magique en famille ? Venez rencontrer nos loups, participer à un jeu ludique et savourer un goûter gourmand.

Les enfants de moins de 10 ans recevront une surprise du Père Noël pour terminer cette aventure en beauté !

Places limitées ́ !

Et pour prolonger la magie, notre équipe a installé dans le restaurant une boîte aux lettres, où les enfants pourront écrire au Père Noël.

À très bientôt au Parc Canadien !   .

Parc Canadien de Muchedent D154 Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 15 04  info@revedebisons.com

