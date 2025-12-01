Noël au pas de l’âne… La flanerie d’Audrey Fort-du-Plasne

Noël au pas de l’âne…

La flanerie d’Audrey 1 chemin du ramier Fort-du-Plasne Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23 16:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Il était une fois… Noël à Fort-du-Plasne Noël au pas de l’âne…

Déambulation au départ de la mairie, avec les ânes, en direction du Chalet du Coin d’aval, ancienne fruitière à Comté de 200 ans !

Après la visite guidée du chalet,

Histoires de Noël avec Mère Noël

Puis vin chaud

Et distribution de friandises par le Père Noël !

Uniquement sur inscription au 06 08 74 31 84 .

La flanerie d’Audrey 1 chemin du ramier Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 74 31 84

English : Noël au pas de l’âne…

L’événement Noël au pas de l’âne… Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2025-12-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX