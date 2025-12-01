Noël au pas de l’âne… La flanerie d’Audrey Fort-du-Plasne
La flanerie d’Audrey 1 chemin du ramier Fort-du-Plasne Jura
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-12-23 14:00:00
fin : 2025-12-23 16:00:00
2025-12-23
Déambulation au départ de la mairie, avec les ânes, en direction du Chalet du Coin d’aval, ancienne fruitière à Comté de 200 ans !
Après la visite guidée du chalet,
Histoires de Noël avec Mère Noël
Puis vin chaud
Et distribution de friandises par le Père Noël !
Uniquement sur inscription au 06 08 74 31 84 .
La flanerie d’Audrey 1 chemin du ramier Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 74 31 84
