Noël au Pavillon de Manse de Chantilly

34 Rue des Cascades Chantilly Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-28 18:00:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-29

Pendant les vacances de décembre, le Pavillon de Manse se transforme en un véritable atelier enchanté où créativité, partage et esprit festif sont à l’honneur.

Petits et grands sont invités à participer à des ateliers de Noël uniques! Chaque activité est pensée pour éveiller l’imaginaire, développer la créativité et faire briller les yeux de toute la famille.

Dans le cadre exceptionnel du Pavillon, laissez-vous guider par des animateurs passionnés lors de visites guidées avec animation et repartez avec vos propres créations faites lors des ateliers, prêtes à embellir votre maison pour les fêtes.

Un moment convivial, ludique et inoubliable à vivre en famille !

Mardis 23 et 30 décembre

-De 14h à 16 Atelier Kapla Enfants sans les parents 11 € 50 par enfant de 5 à 12 ans

-De 16h à 17h15 Visite guidée avec animation Les chaussettes du Père Noël 10 € par adulte et 6 € par enfant

Samedi 27, dimanche 28 décembre et vendredi 2 janvier

-De 14h30 à 15h30 Atelier initiation au light painting en famille 7 € par personne

-De 16h à 17h15 Visite guidée avec animation Les chaussettes du Père Noël 10 € par adulte et 6 € par enfant

Pack après-midi, light-painting + visite avec goûter offert 17 € par adulte et 13 € par enfant .

English :

At the Pavilion, let yourself be guided by enthusiastic animators on guided tours and leave with your own creations made during workshops, ready to embellish your home for the holidays.

A friendly, fun and unforgettable experience for the whole family!

German :

Lassen Sie sich im Rahmen des Pavillons von passionierten Animateuren bei Führungen mit Animation begleiten und nehmen Sie Ihre eigenen Kreationen aus den Workshops mit nach Hause, um Ihr Zuhause für die Feiertage zu verschönern.

Ein geselliger, spielerischer und unvergesslicher Moment für die ganze Familie!

Italiano :

Nel Padiglione, lasciatevi guidare da entusiasti padroni di casa durante le visite guidate con animazione e uscite con le vostre creazioni realizzate durante i laboratori, pronte per abbellire la vostra casa per le feste.

Un’esperienza divertente, amichevole e indimenticabile per tutta la famiglia!

Espanol :

En el Pabellón, déjese guiar por los entusiastas anfitriones durante las visitas guiadas con animación, y salga con sus propias creaciones realizadas durante los talleres, listas para embellecer su hogar para las fiestas.

Una experiencia divertida, agradable e inolvidable para toda la familia

