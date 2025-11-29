Noël au pays de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois

Noël au pays de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois samedi 29 novembre 2025.

Noël au pays de Chamerolles

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-11-29

Redécouvrez l’ambiance onirique et féérique de Noël dans les salles du château. Sapins et décorations vous attendent tout au long des pièces dans le château.

Redécouvrez l’ambiance onirique et féérique de Noël dans les salles du château. Sapins et décorations vous attendent tout au long des pièces dans le château.

Inclus dans le billet d’entrée

Tout public

Sur les horaires d’ouverture du château .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66 chateau.chamerolles@loiret.fr

English :

Rediscover the dreamlike, fairytale atmosphere of Christmas in the rooms of the château. Christmas trees and decorations await you throughout the castle.

German :

Entdecken Sie die verträumte und märchenhafte Weihnachtsstimmung in den Räumen des Schlosses wieder. Tannenbäume und Dekorationen erwarten Sie in den verschiedenen Räumen des Schlosses.

Italiano :

Riscoprite l’atmosfera fiabesca del Natale nelle sale del castello. Alberi di Natale e decorazioni vi aspettano in tutto il castello.

Espanol :

Redescubra el ambiente navideño de cuento de hadas en las salas del castillo. Árboles y adornos navideños te esperan por todo el castillo.

L’événement Noël au pays de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois a été mis à jour le 2025-09-26 par ADRT45