Informations pratiques

Villaines-les-Rochers

Noël au Pays de l’Osier

50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Tarif : 75 – 75 – EUR

75

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 10:00:00

fin : 2027-01-04 13:00:00

Date(s) :

2026-11-27

Fabriquez vos décorations de Noël : Couronnes, sapins, anges, boules et étoiles, cerfs, paniers, oiseaux, photophores, mangeoires, nichoirs …avec l’osier juste récolté à Villaines-les-Rochers, le Pays de l’Osier!

Visite guidée et ateliers osier « Noël au Pays de l’Osier » (décoration du site,…)

Fabriquez vos décorations de Noël : Couronnes, sapins, anges, boules et étoiles, cerfs, paniers, oiseaux, photophores, mangeoires, nichoirs …avec l’osier juste récolté à Villaines-les-Rochers, le Pays de l’Osier!

Ateliers de petites fabrications 1h30

STAGES enfants et adultes jusqu’à 3 heures en fonction des projets, chacun emporte sa fabrication!

Tarif STAGES enfants de 12 à 35 euros en fonction des modèles

Tarif STAGES adulte jusqu’à faire son panier 75 euros la demi-journée.

Ouvert tous les jours.

Disponibilité en ligne sur www.osiez.org

Visite guidée et ateliers osier « Noël au Pays de l’Osier » (décoration du site avec l’esprit de Noël illuminé, visite de l’atelier troglo, de l’oseraie et Centre d’Art, possibilité de réserver un atelier de fabrication de sapin, étoile de Noël,…) 75 .

50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 21 73 09 40 mhelenemetezeau@gmail.com

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English :

Make your own Christmas decorations: wreaths, Christmas trees, angels, ornaments, stars, deer, baskets, birds, candle holders, bird feeders, birdhouses…using wicker freshly harvested in Villaines-les-Rochers, the Land of Wicker!

Guided tour and Christmas wicker workshops in the Pays de l’Osier (s

L’événement Noël au Pays de l’Osier Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2026-09-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme