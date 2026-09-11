Noël au Pays de l’Osier Villaines-les-Rochers
vendredi 27 novembre 2026 · Villaines-les-Rochers
Informations pratiques
Villaines-les-Rochers
Noël au Pays de l’Osier
50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire
Tarif : 75 – 75 – EUR
75
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 10:00:00
fin : 2027-01-04 13:00:00
Date(s) :
2026-11-27
Fabriquez vos décorations de Noël : Couronnes, sapins, anges, boules et étoiles, cerfs, paniers, oiseaux, photophores, mangeoires, nichoirs …avec l’osier juste récolté à Villaines-les-Rochers, le Pays de l’Osier!
Visite guidée et ateliers osier « Noël au Pays de l’Osier » (décoration du site,…)
Fabriquez vos décorations de Noël : Couronnes, sapins, anges, boules et étoiles, cerfs, paniers, oiseaux, photophores, mangeoires, nichoirs …avec l’osier juste récolté à Villaines-les-Rochers, le Pays de l’Osier!
Ateliers de petites fabrications 1h30
STAGES enfants et adultes jusqu’à 3 heures en fonction des projets, chacun emporte sa fabrication!
Tarif STAGES enfants de 12 à 35 euros en fonction des modèles
Tarif STAGES adulte jusqu’à faire son panier 75 euros la demi-journée.
Ouvert tous les jours.
Disponibilité en ligne sur www.osiez.org
Visite guidée et ateliers osier « Noël au Pays de l’Osier » (décoration du site avec l’esprit de Noël illuminé, visite de l’atelier troglo, de l’oseraie et Centre d’Art, possibilité de réserver un atelier de fabrication de sapin, étoile de Noël,…) 75 .
50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 21 73 09 40 mhelenemetezeau@gmail.com
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English :
Make your own Christmas decorations: wreaths, Christmas trees, angels, ornaments, stars, deer, baskets, birds, candle holders, bird feeders, birdhouses…using wicker freshly harvested in Villaines-les-Rochers, the Land of Wicker!
Guided tour and Christmas wicker workshops in the Pays de l’Osier (s
L’événement Noël au Pays de l’Osier Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2026-09-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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