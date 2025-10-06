Noël au Pays du Jouet

Moirans-en-Montagne Jura

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-21

La prochaine édition de Noël au Pays du Jouet aura lieu du vendredi 19 au 21 décembre.

Spectacles, ateliers pour les enfants, marché de Noël, fondue géante, encore une belle édition vous attend. .

Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté noelaupaysdujouet@gmail.com

