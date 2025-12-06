Noël au Petit Paris Saint-Dizier

Noël au Petit Paris Saint-Dizier samedi 6 décembre 2025.

Noël au Petit Paris

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06

2025-12-06

Tout public
Atelier décorations de Noël pour adultes et enfants. Concert, crêpes et vin chaud jusqu’à 18h   .

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43  association.aupetitparis@gmail.com

L'événement Noël au Petit Paris Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-11-26