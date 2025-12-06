Noël au Petit Paris Saint-Dizier
Noël au Petit Paris Saint-Dizier samedi 6 décembre 2025.
Noël au Petit Paris
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Tout public
Atelier décorations de Noël pour adultes et enfants. Concert, crêpes et vin chaud jusqu’à 18h .
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com
English :
L’événement Noël au Petit Paris Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne