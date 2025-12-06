Noël | Au pied du sapin

63 Rue Nationale Lacroix-Saint-Ouen Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Les bénévoles de la librairie Graines de mots reviennent pour vous présenter leurs recommandations cadeaux pour les fêtes.

Réservation appréciée.

Les bénévoles de la librairie Graines de mots reviennent pour vous présenter leurs recommandations cadeaux pour les fêtes.

Réservation appréciée. .

63 Rue Nationale Lacroix-Saint-Ouen 60610 Oise Hauts-de-France +33 3 44 23 15 13 espaceculturel@lacroixsaintouen.fr

English :

The volunteers at the Graines de mots bookshop are back with their gift recommendations for the festive season.

Reservations appreciated.

L’événement Noël | Au pied du sapin Lacroix-Saint-Ouen a été mis à jour le 2025-11-26 par Compiègne Pierrefonds Tourisme