Noël au Prêche Prêche de Pontorson Pontorson

Noël au Prêche

Prêche de Pontorson 7 rue du Prêche Pontorson Manche

L’Association de Sauvegarde du Prêche de Pontorson organise une série de festivités ouvertes à tous, du 12 au 21 décembre 2025, chaque soir de 17h30 à 20h.

Sous le titre Noël au Prêche , cet événement propose une immersion dans l’esprit de Noël à travers illuminations, animations, expositions artistiques, contes et concerts, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .

Prêche de Pontorson 7 rue du Prêche Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 10 71 13 27 prechepontorson@gmail.com

