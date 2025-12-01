Noël au Prêche Prêche de Pontorson Pontorson
Noël au Prêche Prêche de Pontorson Pontorson vendredi 12 décembre 2025.
Noël au Prêche
Prêche de Pontorson 7 rue du Prêche Pontorson Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 17:30:00
fin : 2025-12-21 20:00:00
Date(s) :
2025-12-12
L’Association de Sauvegarde du Prêche de Pontorson organise une série de festivités ouvertes à tous, du 12 au 21 décembre 2025, chaque soir de 17h30 à 20h.
Sous le titre Noël au Prêche , cet événement propose une immersion dans l’esprit de Noël à travers illuminations, animations, expositions artistiques, contes et concerts, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .
Prêche de Pontorson 7 rue du Prêche Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 10 71 13 27 prechepontorson@gmail.com
English : Noël au Prêche
L’événement Noël au Prêche Pontorson a été mis à jour le 2025-12-08 par OT MSM Normandie BIT Genêts