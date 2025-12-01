Noël au Pressoir Jeannolle à Bethon Pressoir Jeannolle Bethon

Noël au Pressoir Jeannolle à Bethon

Noël au Pressoir Jeannolle Édition spéciale des 100 ans

Le Pressoir Jeannolle fête cette année son centenaire et vous convie à une soirée de Noël chaleureuse et intergénérationnelle. Pour célébrer cet anniversaire exceptionnel, l’ambiance sera festive et conviviale, avec un dress code Montagne pulls de ski, pulls de Noël et bonnets sont les bienvenus pour ajouter une touche de fantaisie à la soirée.

L’évènement aura lieu le vendredi 19 décembre dès 18h30, au Pressoir Jeannolle à Béthon. L’entrée est libre et ouverte à tous.

La soirée débutera par l’arrivée du Père Noël à 18h30, un moment parfait pour faire de belles photos en famille. Elle se poursuivra avec un concert de GIO de 19h à 21h, qui interprétera des variétés françaises, de la pop, du rock, du jazz et les incontournables chants de Noël. Sa voix grave et élégante promet une ambiance musicale pleine de charme.

Un menu spécial Tartiflette sera proposé au tarif de 14 €, sur réservation. Il comprend un verre de vin blanc ainsi qu’une tarte aux fruits rouges ou une tarte aux pommes. Les réservations sont ouvertes jusqu’au 16 décembre auprès de Nicole au 06 27 70 09 56 ou à l’adresse suivante veto.halden@gmail.com.

Tout au long de la soirée, les visiteurs pourront également profiter d’un karaoké de Noël, d’un Bar à Bulles et d’un photobooth pour immortaliser ce moment festif. Des hébergements à proximité sont disponibles pour ceux qui souhaitent prolonger la soirée en toute tranquillité.

Venez nombreux célébrer les 100 ans du Pressoir Jeannolle et partager un Noël musical, gourmand et résolument magique ! .

Pressoir Jeannolle 77 Grande Rue Bethon 51260 Marne Grand Est veto.halden@gmail.com

English : Noël au Pressoir Jeannolle à Bethon

Christmas at the Pressoir Jeannolle ? Special 100th anniversary edition. The event takes place on Friday, December 19, starting at 6:30pm, at the Pressoir Jeannolle in Béthon. Admission is free and open to all.

