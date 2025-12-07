Noël au profit du Téléthon Lahonce

Noël au profit du Téléthon

De 10h à 16h30, venez découvrir le marché de créateurs, de producteurs, et d’artisans.

Toute la journée, de nombreuses animations seront proposées. Au programme de 10h30 à 12h30, baptêmes à poneys avec les Ecuries Linagua d’Urcuit, suivis d’un apéritif animé par Hik Hasi et Ttirrittiak.

A partir de 13h30, atelier maquillage avec Les ficelles d’Elise . De 15h à 16h30, le Père Noël sera présent, et un goûter sera offert à tous les enfants. Les élèves de l’école donneront ensuite un concert, et toute la journée, des baptêmes de motos seront proposés par l’association Katuak.

Ces animations sont ouvertes à tous, et les bénéfices seront reversés à l’AFM Téléthon !

Buvette et restauration sur place. En cas de pluie, un repli est prévu à la salle Kiroldegi. .

Au fronton Lahonce 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 31 55 10

