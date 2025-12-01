Noël au P’tit Caprice Le P’tit Caprice Vouhé
Le P'tit Caprice 1 chemin des chèvres Vouhé Charente-Maritime
Tarif : 58 – 58 – 58 EUR
Début : 2025-12-25
fin : 2025-12-25
2025-12-25
Le P’tit Caprice vous propose de venir déguster son menu de Noël dans une ambiance chaleureuse et conviviale !
+33 5 46 68 17 98
English :
Le P’tit Caprice invites you to enjoy its Christmas menu in a warm and friendly atmosphere!
