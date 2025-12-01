Noël au restaurant Chez Ernest

15 Avenue du professeur Leriche Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-25 12:00:00

fin : 2025-12-26 15:00:00

Date(s) :

2025-12-25

Savourez la magie de Noël autour d’un menu gourmand et festif les 25 et 26 décembre à midi.

Savourez la magie de Noël autour d’un menu gourmand et festif les 25 et 26 décembre à midi. .

15 Avenue du professeur Leriche Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 93 58 11 info@europehotel.fr

English :

Savor the magic of Christmas with a festive gourmet menu at noon on December 25 and 26.

German :

Genießen Sie den Weihnachtszauber bei einem festlichen Schlemmermenü am 25. und 26. Dezember zur Mittagszeit.

Italiano :

Assaporate la magia del Natale con un menu gourmet festivo all’ora di pranzo del 25 e 26 dicembre.

Espanol :

Saboree la magia de la Navidad con un menú gastronómico festivo al mediodía los días 25 y 26 de diciembre.

L’événement Noël au restaurant Chez Ernest Haguenau a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau