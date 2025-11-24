Noël au Sanctuaire de Lourdes Dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Lourdes
En décembre, participez aux célébrations de Noël dans le Sanctuaire de Lourdes.
> Programme du 20 décembre au 06 janvier 2026
– 7h-22h sapin de Noël et grande crèche sur l’esplanade de la basilique Notre-Dame du Rosaire
– 9h30 chemin de croix des Espélugues accompagné et chemin du Jubilé
– 14h chemin du Jubilé et Pas de Bernadette
– 15h-17h exposition des crèches du monde à côté du Centre Information
– 15h-16h (sauf le 25 décembre et 1er janvier) visite des crèches pour les familles par la Pastorale des jeunes
– 16h-17h animation au village de Noël avec distribution de chocolat chaud et chants à côté du Centre Information
– 18h30-22h30 illuminations et chants de Noël et de l’Avent dans le Sanctuaire
> Dimanches 21 et 28 décembre et 04 janvier
15-16h spectacle du Cenacolo sur le parvis de la basilique Notre-Dame du Rosaire
> 24 décembre
– 10h messe à la Grotte
– 15h30 chapelet à la Grotte
– 18h30 1ères vêpres de Noël à la basilique Notre-Dame du Rosaire
– 21h30 messe de la nuit à la basilique Saint-Pie X, présidée par le Père Michel Daubanes, recteur du Sanctuaire, suivie d’une procession à la Grotte avec l’Enfant Jésus
> 25 décembre
– 10h messe à la Grotte
– 11h15 messe du jour de Noël à la basilique Notre-Dame du Rosaire
– 15h30 chapelet à la Grotte
– 18h30 vêpres à la basilique Notre-Dame du Rosaire
– 20h30 chapelet aux flambeaux à la Grotte
Le Centre Information sera exceptionnellement fermé le 25 décembre 2025 et le 1er janvier 2026.
Dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Avenue Monseigneur Théas Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 20 08
English :
In December, join in the Christmas celebrations at the Lourdes Sanctuary.
> Program from December 20 to January 06, 2026
– 7am-10pm: Christmas tree and nativity scene on the esplanade of the Basilica of Notre-Dame du Rosaire
– 9:30am: accompanied Way of the Cross at Les Espélugues and Jubilee Way
– 2pm: Jubilee Way and Pas de Bernadette
– 3pm-5pm: exhibition of nativity scenes from around the world next to the Information Center
– 3pm-4pm (except December 25 and January 1): visit to the cribs for families by Pastorale des Jeunes (youth ministry)
– 4pm-5pm: Christmas village entertainment with hot chocolate and carols next to the Information Center
– 6:30-10:30 pm: illuminations and carols in the Sanctuary
> Sundays, December 21 and 28 and January 04
3 4 pm: Cenacolo show in front of the Basilica of Our Lady of the Rosary
> December 24
– 10am: mass at the Grotto
– 3:30pm: rosary at the Grotto
– 6:30pm: 1st Christmas vespers at the Basilica of Notre-Dame du Rosaire
– 9:30pm: night mass at the Basilica of Saint Pius X, presided over by Father Michel Daubanes, rector of the Shrine, followed by a procession to the Grotto with the Infant Jesus
> December 25
– 10am: mass at the Grotto
– 11:15am: Christmas Day mass at the Basilica of Notre-Dame du Rosaire
– 3:30pm: rosary at the Grotto
– 6:30pm: vespers at the Basilica of Notre-Dame du Rosaire
– 8:30pm: torch-lit rosary at the Grotto
The Information Center will be exceptionally closed on December 25, 2025 and January 1, 2026.
German :
Nehmen Sie im Dezember an den Weihnachtsfeierlichkeiten im Heiligtum von Lourdes teil.
> Programm vom 20. Dezember bis zum 06. Januar 2026
– 7.00-22.00 Uhr: Weihnachtsbaum und große Krippe auf der Esplanade der Basilika Notre-Dame du Rosaire
– 9.30 Uhr: Begleiteter Kreuzweg der Espélugues und Jubiläumsweg
– 14 Uhr: Jubiläumsweg und Schritte der Bernadette
– 15h-17h: Ausstellung von Krippen aus aller Welt neben dem Informationszentrum
– 15h-16h (außer am 25. Dezember und 1. Januar): Krippenbesichtigung für Familien durch die Jugendpastoral
– 16.00-17.00 Uhr: Unterhaltung im Weihnachtsdorf mit Verteilung von heißer Schokolade und Gesang neben dem Informationszentrum
– 18.30-22.30 Uhr: Weihnachtsbeleuchtung und Advents- und Weihnachtslieder in der Wallfahrtskirche
> Sonntag, 21. und 28. Dezember und 04. Januar
15-16 Uhr: Aufführung des Cenacolo auf dem Vorplatz der Basilika Notre-Dame du Rosaire
> 24. Dezember
– 10 Uhr: Messe in der Grotte
– 15.30 Uhr: Rosenkranz an der Grotte
– 18.30 Uhr: Erste Weihnachtsvesper in der Basilika Notre-Dame du Rosaire
– 21.30 Uhr: Nachtmesse in der Basilika St. Pius X., geleitet von Pater Michel Daubanes, dem Rektor des Heiligtums, gefolgt von einer Prozession zur Grotte mit dem Jesuskind
> 25. Dezember
– 10:00 Uhr: Messe in der Grotte
– 11:15 Uhr: Messe am Weihnachtstag in der Basilika Notre-Dame du Rosaire
– 15.30 Uhr: Rosenkranz an der Grotte
– 18.30 Uhr: Vesper in der Basilika Notre-Dame du Rosaire
– 20.30 Uhr: Rosenkranz mit Fackeln an der Grotte
Das Informationszentrum ist am 25. Dezember 2025 und am 1. Januar 2026 ausnahmsweise geschlossen.
Italiano :
A dicembre, partecipate alle celebrazioni natalizie presso il Santuario di Lourdes.
> Programma dal 20 dicembre al 6 gennaio 2026:
– dalle 7.00 alle 22.00: albero di Natale e grande culla sulla spianata della Basilica di Nostra Signora del Rosario
– 9.30: Via Crucis accompagnata di Les Espélugues e Via del Giubileo
– ore 14.00: Via del Giubileo e scalinata di Bernadette
– 15.00-17.00: esposizione di presepi da tutto il mondo accanto al Centro informazioni
– 15.00-16.00 (tranne il 25 dicembre e il 1° gennaio): visita alle culle per le famiglie a cura della Pastorale Giovanile
– ore 16.00-17.00: animazione del villaggio natalizio con cioccolata calda e canti accanto al Centro informazioni
– ore 18.30-22.30: luci e canti di Natale e Avvento nel Santuario
> Domeniche 21 e 28 dicembre e 04 gennaio:
ore 15.00-16.00: spettacolo del Cenacolo davanti alla Basilica di Nostra Signora del Rosario
> 24 dicembre:
– ore 10: messa alla Grotta
– 15.30: rosario alla Grotta
– 18.30: 1° vespro di Natale alla Basilica di Nostra Signora del Rosario
– ore 21.30: Messa notturna nella Basilica di San Pio X, presieduta da padre Michel Daubanes, rettore del Santuario, seguita dalla processione alla Grotta con il Bambino Gesù
> 25 dicembre:
– 10:00: Messa alla Grotta
– 11.15: Messa del giorno di Natale nella Basilica di Notre-Dame du Rosaire
– ore 15.30: Rosario alla Grotta
– 18.30: vespri alla Basilica di Nostra Signora del Rosario
– 20.30: Rosario alla luce delle fiaccole alla Grotta
Il Centro informazioni resterà eccezionalmente chiuso il 25 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026.
Espanol :
En diciembre, participe en las celebraciones navideñas del Santuario de Lourdes.
> Programa del 20 de diciembre al 06 de enero de 2026
– 7.00 h-22.00 h: árbol de Navidad y gran cuna en la explanada de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario
– 9.30 h: Vía Crucis acompañado de Les Espélugues y Vía Jubilar
– 14.00 h: Camino del Jubileo y Huellas de Bernadette
– 15.00-17.00: exposición de belenes de todo el mundo junto al Centro de Información
– 15.00-16.00 h (excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero): visita de las cunas para familias a cargo de la Pastoral Juvenil
– 16.00-17.00 h: animación navideña con chocolate caliente y villancicos junto al Centro de Información
– 18.30-22.30: luces de Navidad y Adviento y villancicos en el santuario
> Domingos 21 y 28 de diciembre y 04 de enero
15.00-16.00 h: Espectáculo del Cenáculo delante de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario
> 24 de diciembre
– 10h: misa en la Gruta
– 15.30 h: rosario en la Gruta
– 18.30 h: I Vísperas de Navidad en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario
– 21.30 h: misa nocturna en la Basílica de San Pío X, presidida por el Padre Michel Daubanes, Rector del Santuario, seguida de una procesión hasta la Gruta con el Niño Jesús
> 25 de diciembre
– 10h: Misa en la Gruta
– 11.15 h: misa de Navidad en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario
– 15h30: Rosario en la Gruta
– 18.30 h: Vísperas en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario
– 20.30 h: Rosario con antorchas en la Gruta
El Centro de Información permanecerá cerrado excepcionalmente los días 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026.
