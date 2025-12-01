Noël au sanctuaire Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray

Noël au sanctuaire

Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Début : 2025-12-24 18:00:00

fin : 2025-12-24

2025-12-24

Sainte-Anne-d’Auray s’illumine

18h Messe à la Basilique

Participation musicale des chœurs de la Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray.

Gérald de Montmarin, Gilles Gérard, Cécile-Vénien Gérard Direction

Véronique Le Guen et Michel Jézo Orgue

21h Messe à la Basilique

Participation musicale des classes de musique traditionnelle de l’Académie.

Noan Goupil, bombarde ; Céline Bourreau Harpe celtique ;

Emmanuel Pottier Orgue.

23h30 Messe à la Basilique

Participation musicale de la Camerata Sainte-Anne

Véronique Le Guen, direction ; Emmanuel Pottier Orgue. .

Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 68 80

