Noël au sanctuaire Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray

Noël au sanctuaire
Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d'Auray Morbihan
Début : 2025-12-24 18:00:00
Sainte-Anne-d’Auray s’illumine
18h Messe à la Basilique
Participation musicale des chœurs de la Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray.
Gérald de Montmarin, Gilles Gérard, Cécile-Vénien Gérard Direction
Véronique Le Guen et Michel Jézo Orgue
21h Messe à la Basilique
Participation musicale des classes de musique traditionnelle de l’Académie.
Noan Goupil, bombarde ; Céline Bourreau Harpe celtique ;
Emmanuel Pottier Orgue.
23h30 Messe à la Basilique
Participation musicale de la Camerata Sainte-Anne
Véronique Le Guen, direction ; Emmanuel Pottier Orgue. .
Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d'Auray 56400 Morbihan Bretagne
