Noël au sanctuaire Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray

Noël au sanctuaire

Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d'Auray Morbihan

Début : 2025-12-25 08:00:00

fin : 2025-12-25

2025-12-25

Sainte-Anne-d’Auray s’illumine

8h Messe de l’aurore

9h30 Messe à la Basilique

11h Messe présidée par Mgr Raymond Centène évêque de Vannes

Participation musicale de Mickaël Gaborieau Orgue, Cyprien Gaborieau Chant et Juliette Gaborieau Chantre.

16h Vêpres à la Basilique

18h Messe à la Basilique .

Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 68 80

