Noël au sanctuaire Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray

Noël au sanctuaire
Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d'Auray Morbihan
Début : 2025-12-25 08:00:00
fin : 2025-12-25
2025-12-25
Sainte-Anne-d’Auray s’illumine
8h Messe de l’aurore
9h30 Messe à la Basilique
11h Messe présidée par Mgr Raymond Centène évêque de Vannes
Participation musicale de Mickaël Gaborieau Orgue, Cyprien Gaborieau Chant et Juliette Gaborieau Chantre.
16h Vêpres à la Basilique
18h Messe à la Basilique .
Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 68 80
