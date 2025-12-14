Noël au sommet Chez Louisette Chez Louisette Barèges

Noël au sommet Chez Louisette

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Réservation par téléphone ou par mail.
Il est primordial de prévoir des chaines ou pneus neige pour accéder au parking.
Chez Louisette BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 67 17  aubergedulienz@icloud.com

Reservations by phone or e-mail.
It is essential to bring chains or snow tires to access the parking lot.

L’événement Noël au sommet Chez Louisette Barèges a été mis à jour le 2025-12-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65