Noël au Sommet Office de Tourisme de Dijon Dijon

Noël au Sommet

Office de Tourisme de Dijon 11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 15:00:00

fin : 2025-12-28 16:00:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28

Et si Noël nous était conté… à 46 mètres de hauteur.

Les lutins du Père Noël sont de passage à Dijon pour gâter petits et grands. Ils ont ramené du Pôle Nord chocolats et friandises… et un petit cadeau à l’effigie de Dijon ! Avant de découvrir vos petits paquets, nos amis lutins conteront aux enfants une histoire de Noël, pour que la magie qui gagne notre ville en ces moments féériques reste gravée longtemps, en attendant le passage du Père Noël !

Attention, les lutins sont malins, avant d’accéder à la salle des merveilles, ils vous feront gravir 316 marches pleines de surprises ! Notre bon Duc Philippe le Bon prête sa tour au Père Noël le temps d’une semaine enchantée ! Profitez-en ! et venez déguisés si vous le souhaitez !

Cette visite comprend une montée de la tour Philippe le Bon, la lecture d’un conte de Noël, un sachet de friandises ainsi qu’une petite surprise.

Chaque personne doit être inscrite quel que soit son âge, les enfants de moins de 3 ans peuvent être inscrits avec le tarif le plus faible disponible.

Les enfants doivent être accompagnés obligatoirement d’un adulte sur l’activité. Adultes et enfants en possession d’un billet.

Dans le cadre du plan Vigipirate et par raison de sécurité, aucun effet personnel ne pourra être conservé à l’accueil ou au pied de la tour Philippe Le Bon (bagages, poussette, etc…).

Nous vous invitons à prendre vos dispositions avant le départ de la visite. .

Office de Tourisme de Dijon 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté info@otdijon.com

English : Noël au Sommet

German : Noël au Sommet

Italiano :

Espanol :

L’événement Noël au Sommet Dijon a été mis à jour le 2025-09-05 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès