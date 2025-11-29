NOËL AU SOMMET VIN CHAUD SUR L’ARC DE TRIOMPHE » Montpellier

NOËL AU SOMMET VIN CHAUD SUR L’ARC DE TRIOMPHE »

Rue Foch Montpellier Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-23

Visite en français

Pour Noël, vivez une expérience unique au sommet de l’Arc de Triomphe laissez-vous raconter l’histoire de Montpellier, un verre de vin chaud à la main, face à la place royale du Peyrou illuminée.

Pour Noël, vivez un moment d’exception au sommet de l’arc de triomphe où votre guide vous racontera Montpellier tandis que vous pourrez savourer un verre de vin chaud. Une expérience exclusive et inoubliable à partager en famille, entre amis ou en amoureux, avec vue sur la place royale du Peyrou habillée de lumières pour l’occasion. Laissez-vous gagner par la magie !

Réservation obligatoire

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant au pied de l’Arc de triomphe, rue Foch côté Palais de Justice

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide.

PROMO ! Profitez de 10% de remise sur tous les produits de la boutique (sauf tickets de transports), sur présentation de votre bon de réservation pour une visite guidée (voucher). .

Rue Foch Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

This Christmas, enjoy a unique experience at the top of the Arc de Triomphe: let yourself be told the story of Montpellier, with a glass of mulled wine in hand, facing the illuminated Place Royale du Peyrou.

German :

Erleben Sie zu Weihnachten ein einzigartiges Erlebnis auf dem Arc de Triomphe: Lassen Sie sich mit einem Glas Glühwein in der Hand die Geschichte von Montpellier erzählen, während Sie auf den beleuchteten Place Royale du Peyrou blicken.

Italiano :

Questo Natale, godetevi un’esperienza unica in cima all’Arco di Trionfo: lasciatevi raccontare la storia di Montpellier, con un bicchiere di vin brulé in mano, di fronte alla Place Royale du Peyrou illuminata.

Espanol :

Esta Navidad, disfrute de una experiencia única en lo alto del Arco del Triunfo: déjese contar la historia de Montpellier, con una copa de vino caliente en la mano, frente a la iluminada Place Royale du Peyrou.

