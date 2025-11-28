Noël au Spa Spabyseverine Aire-sur-l’Adour

Spabyseverine Rue Maubec Aire-sur-l’Adour Landes

Venez faire votre shopping au Spa!
2 cartes cadeaux achetées= la 3 ème offerte pour vous! (à choisir 1 soin visage Bali ou 1 massage polynésie face dorsale )
Vendredi 28 Novembre de 17h à 21h
– Auberge espagnole
– Cocktail
– Hammam tombola
– Gagner un produit la sultane de saba
– Massages signature à découvrir et à tester—Uniquement sur réservation   .

Spabyseverine Rue Maubec Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 63 73 

