Noël au Spaycific’zoo ! Spay

Noël au Spaycific’zoo !

542 Route de la Martinière Spay Sarthe

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 13:00:00

fin : 2026-01-04 17:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Venez fêter Noël au Spaycific’zoo !

Au programme chasse aux lutins dans tout le parc, découverte de la nouvelle aire de jeux indoor Zoodéfis , rencontre avec les nouveaux chats manuls ou pause gourmande avec le Père-Noël ! .

542 Route de la Martinière Spay 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 21 33 02

English :

Come celebrate Christmas at Spaycific’zoo!

