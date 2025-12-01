Noël au temple Temple Paimpol
Noël au temple Temple Paimpol dimanche 14 décembre 2025.
Noël au temple
Temple 36 Rue du Professeur Jean Renaud Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:30:00
fin : 2025-12-14 17:30:00
Date(s) :
2025-12-14
Fête de la nativité pour familles-enfants-adultes avec spectacle (chants de Noël, mime, pot-pourri musical), suivi d’un goûter. .
Temple 36 Rue du Professeur Jean Renaud Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 83 12
English :
L’événement Noël au temple Paimpol a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol