Noël au temple Temple Paimpol

Noël au temple

Temple 36 Rue du Professeur Jean Renaud Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-14 15:30:00

fin : 2025-12-14 17:30:00

2025-12-14

Fête de la nativité pour familles-enfants-adultes avec spectacle (chants de Noël, mime, pot-pourri musical), suivi d’un goûter. .

Temple 36 Rue du Professeur Jean Renaud Paimpol 22500 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 20 83 12

